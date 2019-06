Facebook

Elisabeth Blanik gab offiziell bekannt, dass Klaus Hofstätter die Lienzer Bergbahnen verlässt © Kasupovic

"Ich habe heute eine traurige Nachricht zu verkünden. Klaus Hofstätter wird die Lienzer Bergbahnen verlassen“, informierte Elisabeth Blanik, Aufsichtsratsvorsitzende der Lienzer Bergbahnen AG, in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Damit bestätigte sie das, was schon am Mittwochabend die Runde machte: Hofstätter wird der neue Geschäftsführer der Hauser Kaibling Bergbahnen im Ennstal.