Michael Hohenwarter (RMO), Landesrätin Gabriele Fischer und Bürgermeisterin Elisabeth Blanik © Kasupovic

Wie erreicht man Frauen, vernetzt sie und begeistert sie für Neues? Gibt es ein Format das Frauen anspricht und das vor allem auch bei Jungen ankommt? Diesen Fragen widmete sich das Regionsmanagement Osttirol (RMO) im Rahmen des Leader geförderten Projektes „Frauen unterwegs“. In den letzten eineinhalb Jahren fanden zehn Veranstaltungen in Osttiroler Gemeinden statt. „Dabei war uns wichtig, dass wir hinaus in die Täler gehen“, sagt Gina Streit vom RMO. Fünf Themenabende spannten einen Bogen von „Mütter und Töchter“ über „Humor und Sprache“, von „Her- und Weggezogenen“ über Starke Frauen und Heimat. Am Dienstag fand das Projekt in der Liebburg in Lienz zum Thema „Heimat ist (k)ein Ort“ seinen Abschluss. 20 bis 70 Teilnehmer besuchten die einzelnen Veranstaltungen. „Das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Veranstaltungen auf fruchtbaren Boden fielen“, sagt RMO Geschäftsführer Michael Hohenwarter. Auch die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik sowie Landesrätin Gabriele Fischer schwärmten über das Leader-Projekt: „Das ist ein tolles Projekt, das die Region gestärkt hat“, sagt Fischer.

Im Herbst will das RMO wieder Frauen ansprechen und startet eine Neuauflage des Formats „Nüsse knacken – Früchte ernten“. „Es zeigt sich in vielen Bereichen, dass die weibliche Sicht auf Dinge und eine andere Perspektive auf die Bedürfnisse von Frauen und Familie wichtig sind, um gesellschaftspolitische Veränderungen herbeizuführen,“ so Hohenwarter.