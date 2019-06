Facebook

© ARochau - stock.adobe

Entlang des Iseltal-Radwegs von Oberlienz Richtung Glanzer Brücke ist es Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 28-Jähriger und seine 25-jährige Begleiterin waren mit ihren E-Bikes nebeneinander unterwegs. Plötzlich berührten sich die Lenker der Radfahrer, wodurch die beiden zu Sturz kamen und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzogen. Beide Radfahrer wurden an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt und in der Folge in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.