Innervillgraten, Wien Und täglich grüßt die Oberstaller Alm in Wien

Villgrater Natur richtete Store in der Mariahilfer Straße in Wien ein. Daraus soll „Osttirol Botschaft“ werden.

Vom Pflaster der Mariahilfer Straße geht es direkt auf die Alm © PATRICK SALFINGER

Sie ist die größte und bekannteste Einkaufsstraße in Wien – die Mariahilfer Straße. Die Flaniermeile ist jetzt um ein Gustostückerl reicher. Villgrater Natur hat einen Store eingerichtet und bietet nicht nur den Wienern Produkte aus Schafwolle an. Für ein ansprechendes Innenlebens wurden keine Mühen gescheut. Glas ist dominantes Element.

Und dann sind da diese Fotos – von Schafen, blauem Himmel und saftigem Grün. Geht man von der Mariahilfer Straße zwei Schritte in das Geschäft, hat man das Gefühl, mitten im Villgratental auf der Oberstaller Alm zu sein.