Folgenschwerer Verkehrsunfall in Mittewald in Osttirol. Vermutlich infolge Sekundenschlafes verlor ein Italiener (24) auf der Drautalstraße die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto prallte gegen eine Böschung und überschlug sich.

Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Lienz geflogen © Brunner Images | Philipp Brunner

Am Montag gegen 8 Uhr Früh fuhr ein 24-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf der Kärntner Bundesstraße von Sillian kommend in Richtung Lienz. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf kam der 24-Jährige links von der Fahrbahn ab und touchierte dort die steile Böschung. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach ehe es in entgegengesetzter Fahrtrichtung mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.