Die vier Blaulichtorganisationen Bergrettung, Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr und Wasserrettung stellen sich mit gemeinsam Entenrennen in den Dienst der guten Sache.

Die Osttiroler Blaulichtorganisationen mit Peter Ladstädter (Bergrettung), Andreas Stotter (Rotes Kreuz), Franz Striemitzer (Wasserrettung) und Franz Brunner (Freiwillige Feuerwehr) stellen sich in den Dienst der guten Sache © Kasupovic

Was haben Edgar Entdecker, Freddy Feuerwehrmann, Schwester Susi und Kimmi Kraul wohl gemeinsam? So heißen die speziell mutierten Enten der gemeinsamen Charity-Aktion der Osttiroler Blaulichtorganisationen Bergrettung, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Wasserrettung. Denn nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, geht das große Entenrennen für den guten Zweck in die zweite Runde. Das erste Rennen spülte 36.280,75 Euro für die neue Einsatzstelle der Wasserrettung Osttirol ein.