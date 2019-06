In einigen Teilen Europas dürfte in dieser Woche die 40-Grad-Marke geknackt werden. Kärntner und Osttiroler schwitzen bei 36 Grad. Land aktiviert Hitzeschutzplan.

Ein Sprung in einen Kärntner See, wie hier den Wörthersee, bringt Abkühlung © Peutz

Heiß, heißer, Juni 2019. Dieser Monat lässt alle Hitze-Rekorde schmelzen. Auch wenn es in Kärnten und Osttirol nicht ganz so heiß wird, wie in Teilen Frankreichs oder Deutschlands. Dort dürfte nämlich in dieser Woche die 40-Grad-Marke geknackt werden. Kalt wird’s bei uns aber auch nicht. Am Donnerstag wird die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreichen. Um die 36 Grad sind dann in Kärnten und Osttirol drin.