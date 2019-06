Facebook

Pfarrkoordinator Webhofer, Wibmer, Baumgartner, Franz, Mühlmann, Regionalreferentin Pichler, Dekan Trojer © KK/Webhofer

Am Vorabend zum Antoniustag wurden in Gaimberg im Anschluss an die Abendmesse langjährige Haussammler geehrt. Manche von ihnen sind bereits seit 35 Jahren im Einsatz, um jedes Jahr im März von Haus zu Haus zu gehen und Spenden für die 40 Stützpunkte der Caritas in Tirol zu sammeln.