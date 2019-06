Facebook

vorne links: Kevin Holzer, Gabriel Mariner, Stefan Kollnig, Trainer Franz Holzer hinten: LO Peter Steiner, LA Martin Mayerl, Janik Grünbacher, Michael Holzer, Marco Gasser, Rene Mattersberger im Hintergrund Franz Posch mit den Innbrücklern © KK/Holzer

Das Alpencupranggeln in Oberlienz war für heimische Sportler ein Erfolg. In der Klasse 8-10 Jahre holte sich Gabriel Mariner den Sieg. Tagessiege in den Allgemeinen Klassen holten sich Janik Grünbacher, Stefan Kollnig und Rene Mattersberger. Christoph Kendler (Saalbach) siegte in Klasse 1 und beim Hogmoarbewerb.