Johann Herzog (links) und Johann Gudenus führten über Jahre den Verein Bildungsinstitut St. Jakob. Herzog bleibt weiterhin Präsident © KK/FPÖ-Wien

Das ging aber flott: Am 21. Mai recherchierte die Kleine Zeitung in Sache FPÖ-Verein Bildungsinstitut St. Jakob und dessen Vorstand. Auslöser waren das Ibiza-Video und der darauffolgende Rücktritt von Johann Gudenus von all seinen Funktionen. Gudenus war in den vergangenen Jahren als stellvertretender Obmann des Vereins für St. Jakob. Die Recherchen führten bis zur Vereinsbehörde in Wien. Damals sagte Stefan Kittinger, der Leiter des Vereinsreferats in der Polizeidirektion Wien, man mache eine Bestandserhebung.