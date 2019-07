Kleine Zeitung +

Osttirol Die letzte Schulwoche bietet interessante Termine

Die Militärmusik Tirol spielt beim Osttiroler Bezirkskonzert am Hauptplatz auf, mit "Summer Break Lienz" gelingt der Start in die Sommerferien und in Dölsach findet im Tirolerhof ein Klimadialog statt.