Im Bereich des Hochsteins in Osttirol läuft eine große Suchaktion. Auch der Hubschrauber des Innenministeriums steht im Einsatz © Brunner Images/Philipp Brunner

Nach wie vor fehlt jede Spur von jenem 16-Jährigen, der seit Samstag im Bereich Hochstein in Osttirol vermisst wird. Dort wird nach einem 16-jähriger Jugendlichen aus Lienz gesucht. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz: "Mögliche Ziele der Wanderung des Jugendlichen könnten im Bereich des Steiges vom Radarkasten Pustertalerstraße in Richtung Gribelehof beziehungsweise im Bereich des Falkensteinersteges in Richtung Amlacher Wald liegen."

Dieser junge Mann wird im Bereich Hochsetin in Osttirol, vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise Foto © LPD Tirol

In diesen Bereichen halte sich der 16-Jährige üblicherweise gerne auf. Die elterliche Wohnung hat der Jugendliche bereits am Samstag um 18 Uhr verlassen. "Um diese Uhrzeit brach er zu einem Spaziergang auf, was er öfter macht. Normalerweise kehrt er immer bis Einbruch der Dunkelheit zurück", heißt es seitens der Polizeiinspektion Lienz. Als er Samstagabend nicht heim kam, erstatteten seine Angehörigen gegen 22 Uhr Vermisstenanzeige.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lienz, Amlach und Leisach, die Bergrettung Lienz,die Suchhundestaffel Osttirol und die Alpinpolizei beteiligen sich derzeit an der Suche. Auch der Hubschrauber des Innenministeriums der Libelle Tirol wurde angefordert. Die intensiven Such- und Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher leider ergebnislos, werden aber weiterhin fortgesetzt.