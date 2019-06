Sommer am Berg Für den „Hüttenzauber“ ist angerichtet

Facebook

Seit einer Woche geöffnet ist die Hochschoberhütte im Nationalpark Hohe Tauern ©

In den vergangenen Wochen musste so manch ein Hüttenwirt Schnee schaufeln, während im Tal kurze Hosen und T-Shirts angesagt waren. An eine Eröffnung war da noch nicht zu denken. Mittlerweile sind schon zahlreiche Hütten in die heurige Sommersaison gestartet. Einige tun es an diesem Wochenende.