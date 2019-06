Zwergergasse "Die Baustelle ist nie gestanden"

Facebook

Die Pflasterarbeiten in der Zwergergasse gehen dem Ende zu © Ruggenthaler

Heftig brodelte die Gerüchteküche in den vergangenen Tagen in Lienz. Baustopp in der Zwergergasse habe es gegeben, weil Arbeiter keine Bewilligungen gehabt hätten. Auch Bürgermeisterin Elisabeth Blanik wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Ihr Informationsstand war auch, dass es mit den Arbeitsgenehmigungen der Pflasterer Probleme gegeben habe. Anrainer hätten sie wissen lassen, dass in der Zwergergasse zwei Tage nicht gepflastert worden sei.