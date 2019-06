Wetter in Osttirol

© Markus Traussnig

Feuchtere und labil geschichtete Luftmassen bescheren uns am Samstag recht wechselhaftes Wetter. Die Sonne zeigt sich tagsüber nur gelegentlich etwas besser. Die meiste Zeit über ist es dichter bewölkt und es bilden sich auch immer wieder dicke Quellwolken. Deshalb sind auch ein paar Regenschauer jederzeit zu erwarten und im Verlauf des Tages steigt die Bereitschaft zu Gewittern an. "Einzelne Gewitter könnten durchaus auch heftiger ausfallen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind angenehm und meist nur mäßig warm. Die höchsten Werte am Nachmittag liegen im Bereich Lienz nahe +21 Grad.