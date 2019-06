Facebook

© Jürgen Fuchs

Schwül-labile Luftmassen aus Südwesten bestimmen unser Wettergeschehen. Vor allem am Vormittag dominiert trotz durchziehender Wolkenfelder zeitweise Sonnenschein das Himmelsbild. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen vermehrt Quellwolken und in der Folge auch einige Regen- oder Gewittergüsse. "In vielen Orten und Regionen Osttirols wird es somit kurzzeitig einmal nass", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Man sollte daher die Wolken am Nachmittag sicherheitshalber immer genau im Auge behalten. In Tristach hat es maximal 27 Grad.