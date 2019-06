Franui gastiert zum Maximilianjahr in Lienz. Renaissancemusik und Krampusse, Reisende und Wanderer füllen ihre Konzerte. Puppenspieler Nikolaus Habjan tritt mit einer Uraufführung in Aktion.

Die Musicbanda Franui mit Chef Andreas Schett (5. von rechts) kommt auf ein Gastspiel heim © JULIA STIX

Mit ihrer Musik, „die auf keinen Fall eindeutig ist“, feiert die Musicbanda Franui Erfolge in großen europäischen Konzerthäusern. Ob in der Elbphilharmonie Hamburg, im Grand Théatre Luxemburg, im Schauspielhaus Zürich in der Staatsoper Berlin oder im Wiener Konzerthaus begeistern die Musiker aus dem Villgratental das Publikum.

Als „Umspannwerk zwischen Klassik, Volksmusik, Jazz und zeitgenössischer Kammermusik“ versteht sich das Ensemble. Einmal wird die klassische Vorlage von Franui in all ihrer Schönheit zelebriert, einmal vom Kopf auf die Füße gestellt (oder umgekehrt) ,skelettiert, übermalt, angereichert, weitergedacht.