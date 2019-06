Facebook

Der Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Krankenhaus Lienz geflogen © Kleine Zeitung

Ein 53-jähriger Österreicher fuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Leisach vom Hochstein mit seinem Downhillbike auf dem „Peter Sagan Trail“ von der Sternalm talwärts. Beim Wegpunkt 65 kam er zu Sturz und erlitt dabei Prellungen und Gesichtsverletzungen. Die Bergrettung Lienz rückte mit 14 Mann zum Unfallort aus. Der Verletzte wurde anschließend vom Rettungshubschrauber „C7“ mittels Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.