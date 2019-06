Kleine Zeitung +

Untertilliach Steuerleine von Paragleiter riss: Pilot führte Notlandung durch

Der Neuseeländer nahm an einem Streckenflugbewerb teil. In rund 2400 Meter Seehöhe begann sich plötzlich sein Schirm zu drehen. Er landete in steilem Gelände. Wanderer setzten die Rettungskette in Gang.