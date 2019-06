Osttiroler in Haft Steuerbetrug mit Millionenschaden aufgedeckt

Facebook

Der Osttiroler soll Bier und andere Alkoholika im Gesamtwert von 3,6 Millionen Euro nach Italien geliefert haben © APA/Hochmuth

In einer länderübergreifenden Aktion ist vor wenigen Tagen ein internationaler Umsatzsteuerbetrug mit einem Schaden von über drei Millionen Euro aufgedeckt worden. Mit im Zentrum des Geschehens dürfte ein Osttiroler Getränkehändler gestanden sein, der sich in Innsbruck in Haft befindet, wie Christian Ackerler, Chef der Steuerfahndung im Finanzministerium, am Freitag der APA berichtete.