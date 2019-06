Stadt drängt Verkehr in die Beda Weber-Gasse und die Lienzer Bürgermeisterin unterschreibt Petition für weniger Verkehr in dieser Gasse. Das geht nicht zusammen.

Mit dem Fahrverbot in der Innenstadt hat sich Bürgermeisterin Elisabeth Blanik nicht nur Freunde gemacht. Ja, es ist schön, durch verkehrsfreie Zonen zu bummeln. Und die Innenstadt bekommt damit ein besonderes Flair. Aber: Im Hintergrund herrscht vor allem gegen das neu erlassenen Fahrverbot in der Muchargasse Aufruhr von Wirtschaftstreibenden. Diese Einschränkung hat es tatsächlich in sich. Für viele Autofahrer führt der nächste Weg in die Innenstadt durch die Beda-Weber Gasse. Das ist die logische Folge.