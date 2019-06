Facebook

Das Pfingstwochenende, an dem auch die Dolomitenradrundfahrt stattfand, hat die Diskussion über die seit 7. Juni geltenden Fahrverbotsregeln in der Innenstadt befeuert. Reinhard Lobenwein von der Wirtschaftsfkammer (WK) Lienz sagt, die Stausituation auf der B100 habe dazu geführt, dass Urlauber von ihren Navis über die Patriasdorfer Straße, Beda-Weber-Gasse, Kärntnerstraße oder den Moarfeldweg gelotst wurden. „Zeitweise gab es dort nur mehr ,ruhenden Verkehr‘“, so Lobenwein.