Bei schwachem Hochdruckeinfluss herrscht am Freitag sehr freundliches und in den Nachmittagsstunden auch heißes Sommerwetter vor. Die Sonne scheint tagsüber zumeist länger und nur hin und wieder stören auch ein paar hochliegende Wolkenfelder. Am Nachmittag und am Abend zeigen sich dann besonders über den Bergen einige Quellwolken, wobei diese jedoch kaum größer werden sollten.