Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Schwacher Hochdruckeinfluss und stabilere Luftmassen bescheren uns in Osttirol am Donnerstag zumeist sehr freundliches Wetter. Die Sonne scheint tagsüber sogar wieder länger und erst am Nachmittag mischen dann besonders über den Bergen wieder einige Quellwolken mit. Die allermeisten Quellwolken bleiben diesmal aber klein und sind deshalb auch harmlos. "Der Tag eignet sich deshalb durchaus auch für längere Wanderungen in den Bergen oder auch für eine Radtour", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist ausgesprochen warm und somit auch richtig sommerlich bei Temperaturen zum Beispiel in Strassen nahe +26 Grad. Noch wärmer wird es im Drautal mit Werte bis nahe 28 Grad.