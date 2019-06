Facebook

Obmann Franz Striemitzer ist stolz auf die neuen Osttiroler Fließwasserretter Nick Lexer, Ilija Drexel, Patrick Ranzi, Andrea Schneeberger, Sabrina Indrist und Jaqueline Gaulin © ÖWR Osttirol

Um dem nassen Tod entgegentreten zu können, ist die Österreichische Wasserrettung Osttirol immer um die Weiterbildung ihrer Mitglieder sehr bemüht. So fand am Pfingstwochenende die Ausbildung zum Fließwasserretter in Lienz statt.