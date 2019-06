Facebook

Zunächst sind vor allem in höheren Luftschichten ein paar Wolkenfelder möglich, die eine Schlechtwetterfront über Deutschland zu uns schickt. Tagsüber scheint dann häufig die Sonne und die Sonne sollte sogar zumeist bis zum Abend dominierend bleiben. Lediglich über den Bergen und dabei speziell in Richtung Tauern dürften sich am Nachmittag oder Abend einige Quellwolken ausbilden können.