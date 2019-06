Facebook

Neben Ein- sätzen in Fels, Schnee und Eis steigen für Osttirols Bergretter Einsätze mit Suizid- hintergrund © kk/Bergrettung Prägraten

Mit neuen Herausforderungen sind die heimischen Bergretter konfrontiert. Deren Bezirksleiter Peter Ladstätter berichtete in der Jahreshauptversammlung: „Wir hatten kein Jahr zuvor so viele Einsätze mit Suizidhintergrund wie 2018.“ Diese seien auch für die Bergretter psychisch sehr belastend. „Für mich ist es höchst unverständlich, dass das Thema in der Gesellschaft so tabuisiert wird“, kritisierte der Osttiroler Bergrettungschef.