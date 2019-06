In den letzten fünf Jahren wurde in Tirol jeden Tag Fläche im Ausmaß von zwei Fußballfeldern verbaut. VCÖ und Hagelversicherung suchen vorbildliche Projekte für flächensparende Siedlungsentwicklung.

© APA/PETER STEFFEN

In den vergangenen fünf Jahren wurden in Tirol im Schnitt jeden Tag 1,2 Hektar an Fläche verbaut, macht der VCÖ aufmerksam. Bereits 361 Quadratkilometer Tirols beanspruchen Bau- und Verkehrsflächen für sich. "Die zunehmende Bodenversiegelung ist eines der größten Umweltprobleme", betont der VCÖ. Um 22 Quadratkilometer haben die Bau- und Verkehrsflächen in Tirol in den vergangenen fünf Jahren zugenommen, weist der VCÖ auf Daten des Umweltbundesamts hin.