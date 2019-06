Facebook

Heute, Freitag, ist es soweit: In der Lienzer Innenstadt tritt das Fahrverbot für alle Fahrzeuge in Kraft. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) entkräftet das Verbot: Jeder, der in Straßen, die damit belegt werden, einkauft, sei im Anrainermodus unterwegs. Bei der Lienzer ÖVP ändert das nicht in deren Haltung. Kritik gab es schon beim Beschluss der Verordnung vor einem Jahr. Scharfe Kritik kommt auch jetzt.