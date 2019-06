Nikolsdorf"Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir unsere Tiere halten"

Unter dem Motto „Tierwohl - wir schauen drauf“ startet Landwirtschaftskammer Tirol Informationsoffensive. Im Rahmen der Bezirkstour besuchten die Spitzenvertreter den "Oberplonig-Hof" in Nikolsdorf.

Josef Hechenberger, Karin Huber, Helga Brunschmid und Konrad Kreuzer am „Operplonig-Hof“ © Kasupovic

Seit 1. Oktober dürfen 125 Biomilch-Betriebe aus Osttirol nicht mehr an die Hofer-Marke „Zurück zum Ursprung“ (ZZU) liefern (wir berichteten). Grund dafür sind verschärfte Richtlinien. Bis 2020 müssen alle Bauern, die Milch an ZZU liefern, mit Laufställen ausgestattet sein. Die Landwirtschaftskammer (LK) Tirol wehrt sich dagegen. 83 Prozent aller Tiroler Bauern würden ihre Tiere in Kombinationshaltung halten.