Hoher Luftdruck und Warmluftzufuhr sorgen für einen schönen sowie sommerlich warmen Wetterverlauf. Den ganzen Tag über dominiert Sonnenschein unser Wettergeschehen. Kaum eine bedrohlichere Wolke wird zu sehen sein, obwohl die Quellbewölkung am Nachmittag wieder zunimmt. Die Gewittergefahr ist sehr gering. Mit Höchstwerten über 25 Grad in den Niederungen bleibt es ausgesprochen warm. Wem also die Warmluftzufuhr der letzten Tage schon Beschwerden eingebracht hat, der bleibt weiterhin benachteiligt. Ansonsten gilt die Devise: "Raus ins Freie, um den Frühsommer zu genießen!", meint der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Selbst im hinteren Kalsertal hat es deutlich mehr als 20 Grad.