Michael Aichner und Barbara Schusteritsch © Kasupovic

Es herrscht Aufbruchstimmung in der Jungen Wirtschaft (JW) Lienz. Die 34-jährige Barbara Schusteritsch hat seit Jänner 2019 die Funktion der Vorsitzenden der JW Lienz über und ist voller Tatendrang. „Die drei Worte zum Erfolg lauten tun“, betont Schusteritsch. Nach ihrer Ausbildung zur Modedesignerin in Hallein war sie als Geschäftsführerin bei einem Salzburger Designer tätig. „Dann zog es mich wieder zurück nach Lienz“, sagt sie. 2009 gründete die Modedesignerin mit „bobs fashion & service“ ihr eigenes Unternehmen in Lienz. Diese Erfahrung wird ihr bei der Vertretung der circa 540 Osttiroler Unternehmern im Alter von 18 bis 40 Jahren im Bezirk nützlich sein.