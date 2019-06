Life Ball Sara Koell performt Marylin Monroe

Facebook

Sara Koell tritt mit DJ Gruppe "Circe De La Nuit" beim Life Ball auf © KK/Muto

Nun ist auch dieses Geheimnis gelüftet. Vor wenigen Wochen kündigte die Matreier Sängerin Sara Koell (Sara de Blue) einen besonderen Auftritt in Österreich an. Es ist der Life Ball, bei dem sie eine besonderes Bühnenerlebnis hat. Sara Koell war zuletzt zu Gast in der ORF Sendung "Dancing Stars". Am 8. Juni darf sie beim diesjährigen und wahrscheinlich auch letzten Life Ball mit der bekannten Electro- Swing - DJ Gruppe "Cirque De La Nuit" im Rathaus Wien auftreten. Dabei wird sie verschiedene Songs ganz im Stile des Swing/Burlesque und Marylin Monroe performen wird.