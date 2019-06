Einen Monat früher starten heuer die Dienstagskonzerte „Suntowner in Concert“ am Lienzer Hauptplatz. 14 Konzerte stehen auf dem Programm. Den Anfang macht die Bigband „Jazzwecan“ am 4. Juni.

Christian Hofmann (Cafe Central), Werner Wibmer (Altstadthotel Eck), Elisabeth Blanik, Hauptorganisatoren Hannes Ladinig und Roland Kleinlercher (Petrocelli’s Cafe-Bar) und Italo Remor (Il Gelato) © Kasupovic

Wer kennt sie nicht – die Dienstagskonzerte, die seit viele Jahre für kulturellen Genuss am Lienzer Hauptplatz sorgen. Sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen sind sie kaum noch aus dem Veranstaltungskalender im Sommer wegzudenken. Nachdem diese im Vorjahr unter dem Titel „Suntowner in Concert“ ihre erfolgreiche Neuauflage feierten, starten sie heuer um einen Monat früher in die Saison. Statt acht Bands werden nun 14 Musikgruppen den Besuchern so richtig einheizen – und zwar jede Woche von 4. Juni bis 3. September.