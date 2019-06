Facebook

Ende Mai streunte ein Goldschakal durch das Osttiroler Pustertal © (c) Janez Tarman

Nach dem Wolf fand auch ein Schakal nach Osttirol. Ende Mai wurde in Pustertal nicht nur erstmals in Osttirol, sonder erstmals in Tirol ein Goldschakal nachgewiesen. Der Goldschakal „Canis aureus“ gehört zur Überfamilie der Hundeartigen und ist mit einer durchschnittlichen Schulterhöhe von 44 bis 50 Zentimeter etwas größer als ein Fuchs. Goldschakale werden zehn bis 15 Kilo schwer.