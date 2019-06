STILLE HELDEN OSTTIROL Walter Lerchbaumer: "Ohne Feuerwehr geht es nicht"

Die Begeisterung für die Feuerwehr gibt Walter Lerchbaumer (43) an seine Söhne weiter.

Zugskommandant Walter Lerchbaumer mit seinen Söhnen Philipp (4) und Marcel (7) © KK/FF-Nußdorf-Debant

Von klein auf fühlte sich Walter Lerchbaumer mit der Freiwilligen Feuerwehr in Nußdorf-Debant verbunden. Sein Vater war dort schon Zugskommandant. Er ist in seine Fußstapfen getreten. Der 43-Jährige ist seit 1991 Feuerwehrmitglied. Als Zugskommandant unterstützt er die Einsatzleitung an vorderster Front. „Ich sehe meine Aufgabe darin, Bindeglied zwischen Kommandant und Mannschaft zu sein.“