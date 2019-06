Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zugskommandant Walter Lerchbaumer mit seinen Söhnen Philipp (4) und Marcel (7) © Feuerwehr Nußdorf-Debant

Von klein auf fühlte sich Walter Lerchbaumer mit der Freiwilligen Feuerwehr in Nußdorf-Debant verbunden. Sein Vater war dort schon Zugskommandant. Er ist in seine Fußstapfen getreten. Der 43-Jährige ist seit 1991 Feuerwehrmitglied. Als Zugskommandant unterstützt er die Einsatzleitung an vorderster Front. „Ich sehe meine Aufgabe darin, Bindeglied zwischen Kommandant und Mannschaft zu sein.“ In seiner Laufbahn sei der gebürtige Nußdorfer schon oft zu gefährlichen Bränden gerufen worden. Was ihn persönlich besonders belastet, ist der Einsatz bei Verkehrsunfällen mit Todesfolge. „Wenn wir zu einem Unfall mit Verunglückten kommen, nimmt mich das schon sehr mit. Gut ist mir ein Einsatz im Debanttal in Erinnerung, als ein Bergbauer mit seinem Muli verunglückte.“ Die Kameraden helfen darüber hinweg: „Wir sitzen zusammen und reden, um es zu verarbeiten.“ Seine Söhne Marcel (7) und Philipp (4) sind jetzt schon begeisterte Feuerwehrmänner und begleiten ihren Vater gerne ins Feuerwehrhaus. Die nächste Generation wächst also schon heran. Fest steht eines: „Ohne Feuerwehr kann ich mir ein Leben nicht vorstellen!“