Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. An Beiden Autos entstand Totalschaden.

© Brunner Images/Philipp Brunner

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 15.20 Uhr auf der B100 der Drautal Bundesstraße im Gemeindegebiet von Dölsach in Osttirol. Dabei kam aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Pkw auf die Gegenfahrbahn und landete im Graben. Nach ersten Angabe versuchte ein entgegenkommender Pkw noch auszuweichen und schlitterte ebenfalls in den Graben.