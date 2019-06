Facebook

Für Matrei gibt es unterschiedliche Einwohnerzahlen © Ruggenthaler

Schon zu Jahresbeginn hat man sich in der Marktgemeinde Matrei die Entwicklung der Einwohnerzahlen zwischen dem 1. Jänner 2018 und dem 1. Jänner 2019 genau angeschaut. Im Zentralen Melderegister schienen für die Tauernkommune am 1. Jänner 2018 exakt 4724 Bewohner auf, 4685 waren es am 1. Jänner 2019. Bei der Statistik Austria waren es am 1. Jänner 2018 4667 und am 1. Jänner 2019 4637. Die Differenzen sind ordentlich. Das irritierte. Und wie berichtet, kritisierte Bürgermeister Andreas Köll die Berechnungen der Statistik Austria.