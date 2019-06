Facebook

Der neue „Peter Sagan Trail“ am Hochstein hat die Feuertaufe durch das Bora Hansgrohe Team bestanden © Kasupovic

Das lässt wohl jedes Mountainbiker-Herz höherschlagen: Von der Stern-alm bis quasi in die Stadt kann man nun über sieben Kilometer mit dem Bike den Hochstein hinunterrasen. Denn als Ergänzung zum bestehenden „Alban Lakata Trail“, der über 2,2 Kilometer von der Moosalm bis zur Talstation Hochstein führt, gibt es mit dem nach dem dreifach Radweltmeister Peter Sagan benannten Trail gleich zwei neue Singletrails im Bikepark Lienz. Der Trail ist 4,6 Kilometer lang und besteht aus einem roten Trail und einer 600 Meter schwarzen Variante namens „Welcome to the Jungle“.