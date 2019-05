Sommernachtstraum Shakespeare im Vitalpinum

Facebook

Titania (Melina Egger) und Niklas Zettel als verzauberter Esel (Elisas Suntinger) im Blumenbett © KK/Vitalpinum

Das Vitalpinum in Thal-Assling wurde zur Kulisse für einen „Zauberreigen“. Schüler des Borg Lienz spielten, tanzten und musizierten in diesem Stück, das frei nach William Shakespeares „Sommernachtstraum“ entwickelt worden war. Rund 230 Zuschauer ließen sich in die Traumwelten der jungen Liebenden, der Elfen und Chöre entführen. Das Stück war in monatelanger Arbeit der Lehrer vom Kreativteam entstanden.