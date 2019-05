Facebook

Dramatisch ist das Szenario, das die Österreichische Raumordnungskonferenz vor etlichen Jahren für die demografische Entwicklung in Osttirol zeichnete. Die Zahl der Einwohner soll sich bis 2030 um 5000 reduzieren. Um 1456 ging die Zahl in den vergangenen 17 Jahren zurück. Das zeigt: Die Ausdünnung des Bezirkes erfolgt nicht ganz so rasant. Trotzdem ist die Entwicklung bedenklich.