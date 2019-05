Facebook

Alle Gemeinden des nördlichen Bezirks, darunter auch Kals, verloren im Vorjahr Einwohner © EXPA/Groder

Es geht weiter abwärts: Die Einwohnerzahl in Osttirol ist auch im Vorjahr wieder um einige Dutzend hinuntergerasselt. Das belegt der aktuelle Bevölkerungsatlas der Statistik Austria. Im Bezirk sind 2018 um 74 Menschen weniger geworden. Schaut man sich die Gemeinden im Detail an, offenbart sich: 19 Kommunen mussten Einwohner einbüßen.

Was besonders auffällt: Im nördlichen Osttirol sind die Zahlen in allen Gemeinden rückläufig – sei es im Defereggental, in Kals, im Virgental oder im Iseltal ab St. Johann, das übrigens um zwei Einwohner wuchs.