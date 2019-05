Im Frühling verteidigen die Tiere ihre Jungen. Manche von ihnen, vor allem Bachstelzen, greifen dabei auch ihr eigenes Spiegelbild an. Jüngster Fall wurde aus Osttirol gemeldet.

Kuriose Attacken durch Vögel werden derzeit in Kärnten und Osttirol beobachtet: Bachstelzen greifen ihr eigenes Spiegelbild besonders oft an © LR Ingrid Mandl

Immer wieder erreichen derzeit Andreas Kleewein von Birdlife Berichte von Kärntnern und Osttirolern über Vögel, die Fensterscheiben angreifen: „Der jüngste Fall ereignete sich vorige Woche in Osttirol, wo eine Bachstelze gleich sämtliche Fensterscheiben am Haus attackierte.“

Der Vogelexperte hat dafür eine logische Erklärung: „Gerade im Frühling verteidigen die Tiere ihre Jungen gegen andere Artgenossen. Allerdings erkennen sie sich nicht selbst in ihrem Spiegelbild und halten dieses für einen Feind.“