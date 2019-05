Facebook

© Schraffl

Eine schreckliche Entdeckung machte Barbara Schraffl beim Spaziergang am Montag gegen 20 Uhr in Dölsach (Görtschach). Entlang des Flusses fand sie eine braune Handtasche. Beim genaueren Hinsehen erkannte sie, dass eine tote Katze neben der Tasche liegt. Als sie die Tasche dann öffnete, bot sich ein weiteres grausiges Bild: In der Tasche waren fünf weitere tote Babykatzen. Sie vermutet, dass die Tasche mit den noch lebenden Kätzchen einfach wie Abfall in den Fluss geworfen wurde. Schraffl ist noch immer fassungslos. "Ich werde heute noch Anzeige wegen Tierquälerei bei der Polizei erstatten", sagt Schraffl.