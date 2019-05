So wählte Osttirol In St. Jakob räumte die Volkspartei richtig ab

ÖVP legte in 31 von 33 Gemeinden zum Teil eklatant zu. Den größte Zuwachs gab es mit 27,20 Prozent der Stimmen in St. Jakob. SPÖ verlor in fast allen Kommunen. Grüne im Bundestrend.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als zufrieden war die Bezirksführung der ÖVP nach Ende der Stimmenauszählung am Sonntag: Geschäftsführer Charly Kashofer, Landtagsabgeordneter Hermann Kuenz und Bezirksobmann Bernhard Webhofer © KK/ÖVP

Osttirol machte am Sonntag bei den Europawahlen als schwarzer Bezirk diesem Terminus alle Ehre. Die ÖVP sahnte kräftig ab. Ihr Ergebnis im Bezirk: 56,8 Prozent der Stimmen. Damit ist man exakt gleichauf mit dem Landesergebnis der ÖVP. Der Zuwachs: 11,96 Prozent gegenüber den Europawahlen 2014. Einen regelrechten Erdrutsch gab es in St. Jakob, der Heimatgemeinde des freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser. Die Volkspartei schoss dort in die Höhe - mit einem Plus von 27,20 Prozent auf 69,96 Prozent der Stimmen. Das dürfte der höchste Zuwachs auf Gemeindeebene in Tirol sein.