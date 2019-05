Facebook

© APA/Gindl

Zu einem tödlichen Wanderunfall kam es am Wochenende in Osttirol: Am Sonntag, am frühen Nachmittag, stürzte ein 47-jähriger Bergwanderer aus dem Bezirk Lienz am Finsterwitzkopf in Prägraten am Großvenediger ab. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Mann etwa 250 Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen.