Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dragana Jovanovic mit Roland Fankhauser © Kari

Zehn Jahre Schnitzel sind genug“, hieß es bei der Abschiedsfeier von der ehemaligen Schnitzelwelt-Chefin Beatrix Erler. Ein halbes Jahr waren die Lokaltüren in der Messinggasse 7 geschlossen. Nun startet Roland Fankhauser dort als neuer Chef durch. Mit kleiner Speisekarte und – wie könnte es auch anders sein – mit Schnitzel. Was der gelernte Koch serviert, ist knusprig braun Paniertes, und was auf den Tellern landet, bodenständig.