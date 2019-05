Goldenes Ei Fünf gewannen City Ring-Gutscheine

Facebook

Peter Paul Rohracher, Sabrina Prisker, Iris Rampitsch, Christine Wallensteiner, Martin Sereinig, Johanna Fürhapter, Robert Geiger, Lena Gander © KK/Stadt Lienz Lenzer

Eine besonders farbenfrohe Idee hatten die Vereine zur Förderung der Oberen Altstadt und des Hauptplatzes, des Bozener-Platzes und der Andrä Kranz-Gasse im Rahmen der Osterwoche in Lienz. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing wurden in 85 teilnehmenden Geschäften und Betrieben Körbe in die Schaufenster gestellt, in denen bunte Ostereier zu finden waren. Darunter auch ein goldfarbenes, das täglich wo anders versteckt wurde.