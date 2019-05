Facebook

Tiwag-Vorstand Josef Herdina bei der Inbetriebnahme der Ladestation © KK/Markus Fuchs

Die Tiwag hat in Lienz eine DC-Schnellladestation für E-Fahrzeuge in Betrieb genommen. Das in Kooperation mit dem Autohaus Pontiller errichtete Ladesystem ist nicht nur die erste öffentlich zugängliche DC-Ladestation in Lienz, sondern schließt gleichzeitig die Lücke von Schnelllademöglichkeiten auf der Nord-Süd-Verbindung durch Nord- und Osttirol.